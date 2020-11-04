السعودية اليوم / هولندا تشدد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد



أمستردام 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تدابير إضافية مشددة لاحتواء فيروس

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي أن تلك التدابير تشمل إغلاق المتاحف والمتنزهات وأماكن الترفيه وتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يمكنهم التجمع بالخارج.

كما أعلن رئيس الوزراء الهولندي تمديد الإغلاق الجزئي الحالي في البلاد الذي يشمل إغلاق المطاعم والمقاهي حتى منتصف ديسمبر المقبل, كما أهاب بمواطنيه عدم السفر إلى خارج البلاد قبل منتصف يناير المقبل على الأقل.

وسجلت هولندا 64087 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 375890 حالةً، بالإضافة إلى 435 حالة وفاة ليترفع الإجمالي إلى 7576 وفاة.

// انتهى //

00:19ت م

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أمستردام 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تدابير إضافية مشددة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ابتداءً من صباح الغد ولمدة أسبوعين.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي أن تلك التدابير تشمل إغلاق المتاحف والمتنزهات وأماكن الترفيه وتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يمكنهم التجمع بالخارج.كما أعلن رئيس الوزراء الهولندي تمديد الإغلاق الجزئي الحالي في البلاد الذي يشمل إغلاق المطاعم والمقاهي حتى منتصف ديسمبر المقبل, كما أهاب بمواطنيه عدم السفر إلى خارج البلاد قبل منتصف يناير المقبل على الأقل.وسجلت هولندا 64087 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 375890 حالةً، بالإضافة إلى 435 حالة وفاة ليترفع الإجمالي إلى 7576 وفاة.// انتهى //00:19ت م0251

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