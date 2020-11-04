

بيلوي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبةً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون"، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومتراً في الساعة".

واقتلع الإعصار أشجاراً وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، والتي عاش سكانها عشر ساعات صعاب.

ولم تفد سلطات نيكاراغوا عن تسجيل وفيات.

// انتهى //

00:09ت م

0250





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإعصار إيتا الشديد الخطورة يضرب نيكاراغوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.