السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يطلق مشروع "ساعة مدرستي"



محايل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت إدارة تعليم رجال ألمع مشروعاً تربوياً بعنوان "ساعة مدرستي" يهدف إلى المتابعة الدورية من قبل القيادات التعليمية للحصص الدراسية عبر

وأشار مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أن هذا المشروع وغيره من المبادرات والمشروعات والبرامج التي تطلقها إدارةالتعليم, تأتي مواكبةً لتطلعات وزارة التعليم لدعم عمليتي التعليم والتعلم عن بُعد.

وأكد أن زيارة منصة "مدرستي" سيكون متواصلاً للتعرف أكثر على أداء المعلمين والمعلمات والاستماع للآراء والملحوظات, بالإضافة للزيارات الميدانية التي سيكون في ضوئها تغذية راجعة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى.

// انتهى //

23:52ت م

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محايل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم رجال ألمع مشروعاً تربوياً بعنوان "ساعة مدرستي" يهدف إلى المتابعة الدورية من قبل القيادات التعليمية للحصص الدراسية عبر منصة مدرستي الرقمية للاطلاع على سير العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة.وأشار مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أن هذا المشروع وغيره من المبادرات والمشروعات والبرامج التي تطلقها إدارةالتعليم, تأتي مواكبةً لتطلعات وزارة التعليم لدعم عمليتي التعليم والتعلم عن بُعد.وأكد أن زيارة منصة "مدرستي" سيكون متواصلاً للتعرف أكثر على أداء المعلمين والمعلمات والاستماع للآراء والملحوظات, بالإضافة للزيارات الميدانية التي سيكون في ضوئها تغذية راجعة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى.// انتهى //23:52ت م0249

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