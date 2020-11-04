السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 164 حالةً، بعد تسجبل حالة وفاة واحدة.

// انتهى //

23:30ت م

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نواكشوط 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7738 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 164 حالةً، بعد تسجبل حالة وفاة واحدة.// انتهى //23:30ت م0237

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