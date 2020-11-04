السعودية اليوم / مياه جازان تبدأ ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى محافظة صامطة



جيزان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان، ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى محافظة صامطة لخدمة أكثر من 31 ألف نسمة ضمن خطتها لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة نسبة التغطية.

وأوضحت الإدارة، أن كمية المياه التي ستُضخ لقرى الركوبة والجاضع ومجعر وقائم الخمسين وقائم العتنة والوتد وأبو الكدش وأبو حجر الأسفل ومخطط أبو حجر وأبو حجر الأعلى وشعب الخراب التابعة لمحافظة صامطة، تصل إلى 6300 م3/يوم، بمتوسط ساعات ضخ يصل إلى 10 ساعات في اليوم.

وأشارت إلى أنها نفذت من أجل إيصال المياه لتلك القرى، شبكات وخطوط ناقلة بطول 124 كم طولي و 4000 توصيلة منزلية, داعية المشتركين لعمل التوصيلات المنزلية من العدادات إلى خزانات المنازل، وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa.

// انتهى //

23:15ت م

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