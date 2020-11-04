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أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية لطلاب على نفقته الخاصة
يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - تبوك
وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.
وجاء ذلك بعد اطلاع أمير تبوك على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم الأمير فهد بن سلطان المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة وعنايته المتواصلة بأبنائه الطلاب وبناته والطالبات.
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