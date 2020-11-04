، اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية.. ولم تعلن السلطات تسجيل وفيات

ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".

واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.