- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.
وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".
واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 12:28 AM
مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية.. ولم تعلن السلطات تسجيل وفياتاقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا
ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.
وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".
واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.
، اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.