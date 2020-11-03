شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير: جريمة فيينا ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية وتؤكد أن الإرهاب لا دين له والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الإرهاب لا دين ولا عرق له. Advertisements وأضاف الجبير – عبر حسابه الرسمي بتويتر – أن المملكة تشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا. وتابع “هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجبير: جريمة فيينا ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية وتؤكد أن الإرهاب لا دين له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.