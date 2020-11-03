شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في النمسا: لم تُسجل أي إصابة لمواطنين بين ضحايا الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية النمسا اليوم أنه لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأهابت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة النمساوية بتوخي الحذر والبقاء في مساكنهم، وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية. كما دعت السفارة التواصل معها عند الضرورة على مدار الساعة على الرقم التالي: 00436765029292

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