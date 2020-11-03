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القيادة تهنئ رئيس سيشل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال الملك المفدى:" يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، ويسعدنا أن نعرب لفخامتكم عن حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين، مع تمنياتنا لفخامتكم بدوام الصحة والعافية، ولشعب سيشل الصديق دوام التقدم والازدهار ".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب سيشل الصديق المزيد من التقدم والرقي ".

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