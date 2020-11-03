- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب: من حق أمريكا معرفة رئيسها في يوم الانتخاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: من حق أمريكا معرفة رئيسها في يوم الانتخاب
توقع نصرًا عظيمًا في تكساس
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إلى مقر لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، مؤكدًا لمناصريه أنهم يؤدون عملًا جيدًا في ولايتي أريزونا وتكساس.
وفي كلمة له، أكد ترامب أنه كان من المفترض أن يُعرف الفائز في الـ3 من نوفمبر، قائلًا: “من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب”.
وأضاف أن حملته الانتخابية حققت نجاحًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة الاتحاد، متوقّعًا نصرًا عظيمًا في تكساس.
وتابع أن نصره في الانتخابات سيجلب الوحدة لأمريكا، مؤكدًا أن الفوز سهل والخسارة صعبة.
وفي خضم المعركة الانتخابية، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده اقتربت من الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يلجأ للإغلاق مرة أخرى، بل سيعمل على تحسين الاقتصاد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: من حق أمريكا معرفة رئيسها في يوم الانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.