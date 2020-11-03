ترامب: من حق أمريكا معرفة رئيسها في يوم الانتخاب

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إلى مقر لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، مؤكدًا لمناصريه أنهم يؤدون عملًا جيدًا في ولايتي أريزونا وتكساس.

وفي كلمة له، أكد ترامب أنه كان من المفترض أن يُعرف الفائز في الـ3 من نوفمبر، قائلًا: “من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب”.

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وأضاف أن حملته الانتخابية حققت نجاحًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة الاتحاد، متوقّعًا نصرًا عظيمًا في تكساس.

وتابع أن نصره في الانتخابات سيجلب الوحدة لأمريكا، مؤكدًا أن الفوز سهل والخسارة صعبة.

وفي خضم المعركة الانتخابية، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده اقتربت من الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يلجأ للإغلاق مرة أخرى، بل سيعمل على تحسين الاقتصاد.



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