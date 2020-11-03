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بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى خطير
متابعات الخليج 365 - متابعة
رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى “خطير” الثلاثاء، وهو ثاني أعلى مستوى، بعد الهجمات الأخيرة في النمسا وفرنسا.
ويُعرف مستوى التهديد الخطير بأن وقوع هجوم يعتبر مرجحًا للغاية.
وكان المستوى في السابق عند “كبير”، مما يعني احتمال وقوع هجوم.
جاء القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بعد أن قام رجل كان قد حاول الانضمام لتنظيم داعش بعملية اقتحام وسط العاصمة النمساوية فيينا مسلحًا بسلاح ناري آلي وحزام ناسف مزيف الاثنين ليلًا، فقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.
وقالت باتيل في بيان: “اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لإصلاح سلطاتنا وتعزيز الأدوات للتعامل مع التهديدات الإرهابية المتطورة التي نواجهها”.
وأضافت: “تلك العملية ستستمر، ولا يجب أن يشك الرأي العام البريطاني في أننا سنتخذ أقوى تحرك ممكن لحماية أمننا القومي”.
وكتبت باتيل على تويتر أن القرار “إجراء احترازي ولا يستند إلى أي تهديد محدد”.
وأضافت: “على الجمهور أن يظل يقظًا وأن يبلغ الشرطة عن أي نشاط مشبوه”.
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