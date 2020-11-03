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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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2020-11-03

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل بفوزه في الانتخابات الرئاسية

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

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وقال الملك سلمان:” يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، ويسعدنا أن نعرب لفخامتكم عن حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين، مع تمنياتنا لفخامتكم بدوام الصحة والعافية، ولشعب سيشل الصديق دوام التقدم والازدهار “.

كما بعث ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس وافيل رامكالا وان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال ولي العهد:” يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب سيشل الصديق المزيد من التقدم والرقي “.

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