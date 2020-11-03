كل ما تود معرفته عن صلاحيات الرئيس الأمريكي

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

يملك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الصلاحيات التي قد لا يعلمها البعض، سواء في العفو عن الجرائم أو حق الفيتو ضد أي قانون أو حتى بدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب.

ودخل منصب الرئيس في الولايات المتحدة عبر الدستور الذي أقر عام 1787، والذي كان في حيز التنفيذ عام 1789، حيث يعد الرئيس المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.

وتستعرض “متابعات الخليج 365” فيما يلي أبرز صلاحيات الرئيس الأمريكي مع اقتراب حسم المنصب بفوز إما دونالد ترامب أو جون بايدن.

تطبيق القوانين:

ويشرف الرئيس على دقة تطبيق القوانين ويعين جميع المناصب في الولايات المتحدة، ولكن المناصب العليا “الوزراء ورؤساء الإدارات”، وأعضاء المحكمة العليا يتم تعيينهم من قبل الرئيس مع مشورة وموافقة مجلس الشيوخ، ما يعني أن الأشخاص المعينين يجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ.

العفو:

وضمن صلاحيات الرئيس الحق في العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة باستثناء القضايا المتعلقة بالإقالة بقرار قضائي، كما أن المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس لها طابع عادي “ملزمة التنفيذ، لكن مفعولها يمكن أن يوقف أو يلغى بقرار من الكونجرس”.

Advertisements

الفيتو:

ويملك الرئيس الأمريكي حق الفيتو وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون، عدا التعديلات الدستورية. ولوقف فيتو الرئيس يتعين على مجلس النواب أن يعيد التصديق على القانون بثلثي الأصوات. والممارسة الطويلة تشير إلى أن الكونجرس يتغلب فقط على ما نسبته 7- 11% من فيتو الرئيس.

صلاحيات خارجية:

ويشكل الرئيس الأمريكي وينفذ السياسة الخارجية لبلاده، كما أنه يشارك شخصيًّا أو من خلال ممثليه في المفاوضات الدولية ويعقد الاتفاقيات الدولية ويستقبل السفراء والممثلين الرسميين الآخرين، ويعين السفراء والقناصل والممثلين المفوضين الآخرين.

صلاحيات عسكرية:

ويملك الرئيس الأمريكي صلاحيات غير محدودة عمليًّا في المجال الحربي، حيث يمكنه أن يعطي أمرًا للقوات المسلحة ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب، لأن هذا حق يملكه الكونجرس.

وفي تلك الحالة يمكن أن يستغرق تنفيذ القرار في غضون 60 يومًا، وعند الضرورة يمكن زيادة هذه المهلة 30 يومًا آخر، ويجب على الرئيس فقط تقديم تقرير بهذا الخصوص إلى الكونجرس.

الطوارئ وإعلان التعبئة:

وضمن صلاحيات الرئيس كذلك فرض حالة الطوارئ في البلاد والإعلان عن التعبئة، كما يملك الرئيس الحق إذا لزم الأمر نقل قسم من قوات الحرس الوطني، وهي بمثابة قوات داخلية تخضع في زمن السلم لحكام الولايات، وأيضًا قوات الاحتياط في الجيش، إلى القوات النظامية “لمدة تصل إلى 6 أشهر”، وبقرار من الرئيس يمكن استخدام هؤلاء لدعم الجيش والقوات الجوية خارج حدود الولايات المتحدة.





شارك الخبر







