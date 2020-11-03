حقيقة إعفاء زوجة المواطن من ضريبة الخدمات الصحية

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على سؤال بشأن طريقة معاملة زوجة متابعات الخليج 365 في الإعفاء الضريبي عن الخدمات الصحية.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع تويتر: إنه بناءً على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة (يملك رقم هوية سعودي فقط).

وتابعت الزكاة والدخل: أما المقيمون فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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استثناءات ضريبة التصرفات العقارية:

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق عن تفاصيل استثناء 14 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أنه يعفى من ضريبة التصرفات العقارية إذا كان التصرف بالهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو إن كان التصرف بهدف توزيع تركة للورثة، أو إن كان التصرف بدون مقابل كالوقف الأهلي أو الخيري.

كما لا تفرض الضريبة إذا كان لتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط التجاري، أو إذا كان التصرف قسري كحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

وأيضًا لا تُفرض إذا كان التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي، أو إن كان نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، أو نقل الملكية قبل سريان الضريبة شرط عدم حدوث تغيير في بنود العقد أو تغيير من أطرافه.

ولا تفرض الضريبة إن كان التصرف في العقار لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق، أو إذا كان أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.



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