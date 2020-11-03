- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط
أحد الخيارات للتعامل مع ضعف الأسواق أوائل 2021
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخر مطلع على نهج التفكير في روسيا: إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط كأحد الخيارات للتعامل مع ضعف أسواق النفط في أوائل 2021.
ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الجزائري، اليوم الثلاثاء، قال فيها: إن البلد الذي يتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤيد تمديدًا محتملًا لتخفيضات أوبك+ الحالية للإمدادات خلال الشهور القليلة الأولى من 2021 لتفادي انهيار جديد للأسعار.
وقالت أوبك في بيان بعد محادثات مع روسيا اليوم: إن الطرفين ملتزمان بالمساعدة على تحقيق التوازن بسوق النفط العالمية واستقرار مستدام.
ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليوني برميل يوميًّا، اعتبارًا من يناير.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.