2020-11-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخر مطلع على نهج التفكير في روسيا: إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط كأحد الخيارات للتعامل مع ضعف أسواق النفط في أوائل 2021.

ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الجزائري، اليوم الثلاثاء، قال فيها: إن البلد الذي يتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤيد تمديدًا محتملًا لتخفيضات أوبك+ الحالية للإمدادات خلال الشهور القليلة الأولى من 2021 لتفادي انهيار جديد للأسعار.

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وقالت أوبك في بيان بعد محادثات مع روسيا اليوم: إن الطرفين ملتزمان بالمساعدة على تحقيق التوازن بسوق النفط العالمية واستقرار مستدام.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليوني برميل يوميًّا، اعتبارًا من يناير.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر.



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