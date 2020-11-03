- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل!
تحاول حث الناخبين على البقاء في منازلهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” يحقق في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وذلك بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
وذكر المسؤول لوكالة رويترز أن التحقيقات تشمل عدة ولايات أمريكية، حيث أفادت بلاغات بوجود مكالمات هاتفية آلية تحاول حث الناخبين على البقاء في منازلهم.
وكشفت تقارير أن ناخبين تلقوا مكالمة هاتفية بصوت أنثوي اصطناعي يقول: “مرحبًا. هذه مجرد مكالمة اختبارية. حان الوقت للبقاء في المنزل. ابق آمنًا وابق في المنزل”. ولم تدعُ المتحدثة بشكل واضح إلى الامتناع عن التصويت.
وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع بدء عملية التصويت الفعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها في وجه الناخبين.
وأدلى عدد قياسي من الناخبين بلغ 97.7 مليون ناخب بأصواتهم إما بأنفسهم أو عبر البريد وذلك حتى بعد ظهر أمس الاثنين، مما يمثل حوالي 40 بالمائة ممن يحق لهم التصويت في أمريكا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.