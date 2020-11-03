محمد بن مسعود - الدمام - صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة. "قوقندي" للمرتبة الـ 13 بمركز الثروة السمكية بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-03 صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 Advertisements 11:12 PM صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ، "قوقندي" للمرتبة الـ 13 بمركز الثروة السمكية بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قوقندي" للمرتبة الـ 13 بمركز الثروة السمكية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.