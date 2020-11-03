شكرا لمتابعة خبر عن موقف المحاكم من القضايا الزوجية التي يكون فيها عقد الزواج غير رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تشهد أروقة المحاكم في المملكة العديد من القضايا الزوجية التي قد يكون فيها الزواج بدون أوراق رسمية؛ حيث يتساءل البعض عن إمكانية نظر هذه القضايا في هذه الحالة.

ومن جانبه أوضح المجلس الأعلى للقضاء موقف المحاكم من هذه القضايا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع النظر في مثل تلك القضايا

وقال المجلس: "لا يوجد في النظام ما يمنع من قبول دعوى من يقيم في البلد بطريقة غير مشروعة أو سماع الدعوى ضده، ولا ما يمنع من النظر في القضية الزوجية مع عدم وجود وثيقة عقد نكاح أو استصدار إذن له مع ملاحظة إشعار الجهات المختصة بالمخالفات النظامية لتتخذ ما لديها من تعليمات صادرة في ذلك.