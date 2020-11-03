شكرا لمتابعة خبر عن موقف المحاكم من القضايا الزوجية التي يكون فيها عقد الزواج غير رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تشهد أروقة المحاكم في المملكة العديد من القضايا الزوجية التي قد يكون فيها الزواج بدون أوراق رسمية؛ حيث يتساءل البعض عن إمكانية نظر هذه القضايا في هذه الحالة.
ومن جانبه أوضح المجلس الأعلى للقضاء موقف المحاكم من هذه القضايا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع النظر في مثل تلك القضايا
وقال المجلس: "لا يوجد في النظام ما يمنع من قبول دعوى من يقيم في البلد بطريقة غير مشروعة أو سماع الدعوى ضده، ولا ما يمنع من النظر في القضية الزوجية مع عدم وجود وثيقة عقد نكاح أو استصدار إذن له مع ملاحظة إشعار الجهات المختصة بالمخالفات النظامية لتتخذ ما لديها من تعليمات صادرة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف المحاكم من القضايا الزوجية التي يكون فيها عقد الزواج غير رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.