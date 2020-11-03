شكرا لمتابعة خبر عن فتيني معلقا على تقديس المشاهير: نعاني في السوشيال ميديا من ثقافة القطيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الكاتب بسام فتيني على كشف تطبيق سناب شاب عن أعداد المتابعين للكثير من المشاهير في تحديثه الأخير الذي سبب صدمة للعديد من المتابعين ، حيث أن ظهور الارقام فجأة في ملفات التعريف جعل الكثير من الأنظار تتغير نحوهم.

أوضح فتيني أن ما حدث اليوم ليس مخطط له ، أرسل رسالة مهمة أن البعض ليس لديهم عدم معرفة بالمهنية، عبارة عن وسيلة إعلامية متنقلة .

وأضاف أن من صنع مشاهير مواقع التوصل الاجتماعي هم أنفسهم المشاركين في حفلة الشماتة واول من ينتقدوهم .

وأكد فتيني أنه المفترض أن يكون المشاهير أكثر وضوحا ، حيث يفتقد الكثير لهذه النقطة و قاموا بالتسويق لحساباتهم بأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها لرفع سعرهم الإعلاني.

وأشار إلى أنه أطلق على 3 نوفمبر اليوم العالمي لكب العسا، لأن بعض المشاهير الذين روجوا لأنفسهم بأرقام وهمية، أرقام السناب شات كشفتهم.

وتعجب الكاتب من التقديس الغريب من البعض لبعض مشاهير سناب شات، ومحاولتهم تبرير كذبهم في بعض الأرقام، مؤكدا أن السوشيال ميديا تعاني من ثقافة القطيع.