شكرا لمتابعة خبر عن "الجبير" : " هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق عادل الجبير وزير الشؤون الداخلية بالمملكة، اليوم الثلاثاء، على واقعة هجوم فيينا الإرهابي.
وقال "الجبير" عبر "تويتر" : "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات؛ والذي استهدف معبدًا يهوديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" : " هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.