شكرا لمتابعة خبر عن "الجبير" : " هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق عادل الجبير وزير الشؤون الداخلية بالمملكة، اليوم الثلاثاء، على واقعة هجوم فيينا الإرهابي.

وقال "الجبير" عبر "تويتر" : "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات؛ والذي استهدف معبدًا يهوديًا.