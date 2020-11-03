بالفيديو..حكم خروج المرأة بعد خضاب يديها بالحناء دون سترهما

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم خروج المرأة بعد رسم الحناء على يديها، دون سترهما.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : إنها جملت شئ في جسدها، والواجب عليها أن لاتبدي الزينة، حيث قال الله تعالى :" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ".
وأضاف :" مايمكن ستره يجب عليها ستره ومنها اليدين، عن طريق ارتداء القفازين".
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