شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة تساقط الثلوج في بردية رديفة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو يظهر تساقط الثلوج وللامطار في بردية رديفة الجوف جنوب القريات وثق مواطن مقطع فيديو يظهر تساقط الثلوج وللامطار في بردية رديفة الجوف جنوب القريات وبين المقطع قيادة مواطن مركبته وسط الجوف غطته الثلوج وحبات البرد ،. وعلق موثق المقطع قائلا إن هذه الثلوج نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم ، داعيا الله عز وجل أن تكون صيبا نافعا

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