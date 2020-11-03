شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تطبق البصمة الذكية لاثبات الحضور والانصراف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعلنت أمانة تبوك عن تطبيق نظام الحضور والانصراف للموظفين بإستخدام البصمة الذكية عن طريق الهواتف الذكية.

وأكدت " الأمانة " أن أثبات الحضور من خلال الأجهزة الذكية أحد خيارات العمل التي تضمن سلامة جميع الموظفين، وتسهم في حماية الموظف ، وضمان تطبيق إجراءات التباعد ، وتؤكد أن أثبات الحضور والانصراف من أهم الأعمال التي تأتي في مصلحة العمل وكذلك التزام الموظف لضمان زيادة الإنتاجية وخدمة المستفيد.

وحددت الأمانة على جميع الموظفين مجموعة من الإعدادات الخاصة بالنظام تتيح للموظف تحميل برنامج محدد ، يعمل فقط في حدود نطاق الأمانة ، ليتمكن من تسجيل دخوله وتسجيل تواجده.