اشتية يثمن موقف السعودية الداعم للشعب الفلسطيني

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة العربية السعودية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وذلك خلال تسليمه جهاز الدفاع المدني ثماني مركبات إطفاء وإنقاذ بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، مقدمة من الرياض.

وقال رئيس الوزراء: "سعيدون جدا أن نتسلم اليوم ثماني مركبات إطفاء متطورة للدفاع المدني، قيمتها لا تقل عن 4 ملايين دولار، تشمل مركبتين للاستجابة السريعة، وست مركبات إطفاء متخصص".

وأضاف اشتية: "باسم الرئيس محمود عباس والحكومة وإخواني في الدفاع المدني، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على هذه المنحة التي تأتي في الوقت والظرف المناسبين، وفلسطين بحاجة إلى هذه المعدات، ففي الصيف الماضي واجهتنا عدة حرائق بسبب تغير المناخ وواجهتنا عدة قضايا نحتاج فيها إلى مثل هذه المعدات".

وتابع: "المنحة اليوم هي استمرار للمساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، وهي ليست جديدة، ولكنها تتجدد عاماً بعد عام وتأخذ أشكالاً مختلفة، والسعودية مشكورة تساعدنا بشكل مباشر أو من خلال الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية، أو من خلال المساعدات العينية". وفق وكالة وفا

وأردف اشتية: "السعودية ساعدتنا في مواجهة أزمة كورونا ، ودعم الموازنة، ومختلف القضايا التي تحتاجها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التي سمعناها والموقف العربي السعودي الذي رسخ القضايا المتعلقة بحقوقنا، سواء كان موقفها معنا في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية في كل المواقف، وباسم الرئيس محمود عباس والحكومة هذا الأمر نثمنه ونقدره".