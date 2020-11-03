السناب شات ” كب العشا ” وفضح بعض المشاهير

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تحديث السناب شات الجديد اليوم أحرج المشاهير حيث وضعهم موقف محرج بعد إظهار الأرقام الحقيقية لمتابعينهم بعد كشفه عن العدد الحقيقي للمتابعين و التي كانت صادمة للجميع و منخفضة كثيراً و يأتي ذلك خلافا لما كان يعلنه المشاهير خلال الفترات السابقة، مما أجبر الكثير منهم بعد التحديث لإخفاء عدد مشتركينه حتى لا يفتضح أمره و يخسر عقود تسويقية من الشركات.

فيما أكد الكاتب بسام فتيني أن إعلان منصة “سناب شات” عن أرقام المتابعين الحقيقية صدم بعض المشاهير الذين ظلوا يروجون لأرقام مبالغ فيها.

ووصف، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم 3 نوفمبر بأنه “يوم كب العشا”، في إشارة إلى مدى تأثر المشاهير بإظهار أرقام المتابعين الحقيقية على “سناب شات” ضمن التحديث الذي أطلقته المنصة.

وأشار إلى أن الذين صنعوا هؤلاء المشاهير هم نفسهم من يشاركون اليوم في الشماتة بهم، مؤكدًا أن بعض هؤلاء المشاهير حاولوا الترويج لأنفسهم بأرقام وهمية لرفع أسعارهم في وسائل الإعلام، إلا أن الأرقام الحقيقية كشفتهم اليوم.

يُذكر أن “سناب شات” أطلقت تحديثًا لخدماتها، ما أظهر الأرقام الحقيقية لمتابعي المشاهير على المنصة دون سابق إنذار.