3 مواطنين يُتلِفون جهازًا للرصد الآلي على أحد الطرق.. وشرطة مكة تتدخل

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، القبض على 3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في القنفذة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة: إحالة «مخالفي إجراءات كورونا» للمساءلة الجزائية