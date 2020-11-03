بالصور.. السديس يُذكِّر بـ «إجراءات هامة أثناء تفويج المعتمرين» لضمان سلامتهم

جدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، التذكير بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشدد «السديس»، خلال اجتماعه بعدد من قيادات الرئاسة العاملين في الميدان، على ضرورة وأهمية تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء تفويج المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدم التساهل أو التهاون في تطبيقها؛ وفق الخطط المعتمدة والمنفذة ميدانيًا في الحرمين الشريفين.

وأكد «الرئيس العام» أهمية استمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة؛ حيث يتم التأكيد دومًا على بذل أقصى الجهود وأرقاها للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من عودة العمرة لم يكن ليتحقق لولا فضل الله- سبحانه وتعالى- وتوفيقه ثم التعاون والتكاتف بين كل الوكالات والإدارات العاملة في خدمة المعتمرين.

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