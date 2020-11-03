الوزير الجبير: نشارك الأصدقاء في النمسا الحزن جراء هجوم فيينا الإرهابي

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا.

وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا أن الإرهاب لا دين ولا عرق له.

وأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكدت وزارة الخارجية، تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها الإجراءات الكفيلة كافة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعبًا، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.