بالفيديو.. معلم يلجأ لـ «حيلة ذكية» للتدريس عن بُعد مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

لجأ المعلم خالد الرحيلي إلى حيلة ذكية؛ للتفاعل مع طلابه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أثناء تدريس مادته لهم عن بُعد، ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقرر المعلم الرحيلي، تحويل حجرة لديه إلى استوديو مزود بالكاميرات وجهاز حاسوب مزود ببرامج إخراجية؛ لضمان تبسيط وتسهيل المعلومات المقدمة لتلك الفئة من الطلاب بأسلوب سلس وجذاب.

وقال «الرحيلي»، لـ «الإخبارية»، حينما بدأنا عملية التعليم عن بعد اكتشفت الحاجة لمزيد من الدعم للتدريس بهذا الأسلوب؛ بطرق مختلفة شيقة لإعطاء الطلاب فرصة أكثر لاستيعاب المادة؛ فاستخدمت الكاميرات وبدأت أجيد التعامل معها والإخراج من خلال التجارب.

وبذلك تكررت تجارب المعلمين الناجحة مع الطلاب ضمن الجهود المتواصلة للتعليم عن بُعد، فقد خصص المعلم عبدالله البدر جزءًا من منزله؛ لشرح الدروس العلمية للطلاب، وبإمكانياته المتاحة، خصص المعلم جهاز كمبيوتر، وحامل كاميرا لتصوير شرحه لمادة الرياضيات بأسلوب مبسط للطلاب.

وسبق أن واصل معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي؛ حيث تحدى المعلم المرض وواصل أداء رسالته لطلابه على الرغم من إصابته بمرض السرطان؛ حيث تواصل معه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم وتوجه له بالشكر داعيًّا له بالشفاء.

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