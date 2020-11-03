القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات بالرياض

الشرطة باشرت الإجراءات النظامية بحقهم..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت، من القبض على (مواطنَين ومقيميَن من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل، بعدد من الأحياء بمدينة الرياض، وسرقة محتويات السيارات من أجهزةٍ إلكترونية وأموال ومقتنيات، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وتم استرداد جزء من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: 3 مواطنين يُتلِفون جهازًا للرصد الآلي على أحد الطرق.. وشرطة مكة تتدخل

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