ضبط 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في الرياض

بتنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية
ضبط فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة التفتيش أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية واُتخذت الإجراءات النظامية حيالها.
جاء ذلك خلال 21 ألف زيارة تفتيشية تم تنفيذها، خلال شهر أكتوبر على المجمعات والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل، وشملت الزيارات جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد» أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.
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