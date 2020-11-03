المرور يوضح 4 ضوابط لـ «الانحراف الآمن» بالسيارات على الطرق

لضمان سلامة السائق وقائدي المركبات..
أوضح المرور السعودي ضوابط «الانحراف الآمن» بالسيارة على الطرق؛ لضمان السلامة أثناء القيادة.
وأضاف «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن كل سائق عليه، قبل الانحراف بسيارته يمينًا أو يسارًا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المعاكس لخط سيره، أن يراعي التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر.
وأضاف، تتضمن الضوابط أيضًا، إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف، وأن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء.
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