الحصيني يتوقَّع امتداد السحب الممطرة وخريطة المناطق المتأثرة

تشمل أجزاء من الجوف وحائل..
قال الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، إن المنخفض الجوي يتزحزح نواحي شمال المملكة.
وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ السحب الرعدية الممطرة مغرب اليوم الثلاثاء، من المتوقع توسعها على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية والمدينة وشمال حائل وغربها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقه من مناطق «الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة»، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها، ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة».
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