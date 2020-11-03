أوضحت آلية التقديم..

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الأمن الصحي. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها فتحت بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «الأمن الصحي» وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، وللتسجيل في البرنامج يتم الدخول على الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/signup-jobseeker

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