القبض على 4 تورطوا في سرقة منازل وسيارات بالعاصمة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنَين ومقيميَن من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وسرقة محتويات السيارات من أجهزةٍ إلكترونية وأموال ومقتنيات، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وتم استرداد جزء من المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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