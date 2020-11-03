السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 18669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مدريد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 238 حالة وفاة و 18669 ألف إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و 259366 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 36495 حالة وفاة.

مما يذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ تستمر مطلع شهر مايو المقبل، كما أن معظم الأقاليم الإسبانية عزلت حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

// انتهى //

22:41ت م

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مدريد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 238 حالة وفاة و 18669 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و 259366 حالةً، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 36495 حالة وفاة.مما يذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ تستمر مطلع شهر مايو المقبل، كما أن معظم الأقاليم الإسبانية عزلت حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري.// انتهى //22:41ت م0228

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