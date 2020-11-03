السعودية اليوم / السنغال تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا



داكار 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 15.640, فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 326 حالة وفاة.

// انتهى //

22:26ت م

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داكار 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 15.640, فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 326 حالة وفاة.// انتهى //22:26ت م0221

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