

بيروت 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1512 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 45032، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 667 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

// انتهى //

22:26ت م

0220



بيروت 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 85209 إصابات.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 45032، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 667 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.// انتهى //22:26ت م0220

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1512 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.