السعودية اليوم / فرنسا تسجل 36330 إصابة جديدة بكورونا و 430 حالة وفاة



باريس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت فرنسا 36330 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم إلى تسجيل 430 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 38289 حالة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2716 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 18006 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.

// انتهى //

22:26ت م

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باريس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واسسجّلت فرنسا 36330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى مليون و502 ألفاً و763 حالةً.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم إلى تسجيل 430 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 38289 حالة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2716 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 18006 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.// انتهى //22:26ت م0219

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