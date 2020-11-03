السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية تكرّم 14 جهة حكومية ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (14) جهة حكومية من الجهات المشاركة ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مشاريع مبادرة "بيئة عمل محفزة" الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف .

ووفقاً لنتائج المشروع لعام 2019م, فقد حققت هذه الجهات مراكز متقدمة ونسب مرتفعة وفق المعايير المعتمدة لهذا المشروع وهي معيار الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019, ومعيار معدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام في الجهة عن العام السابق 2018, ومعيار رضا الموظفين عن بيئة العمل, واستجابة موظفي الجهة (المعني بالتكريم ضابط الاتصال).

وقدم معالي الوزير الراجحي خطابات وشهادات شكر لهذه الجهات وهي وزارة الداخلية، ووزارة الحج، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للحبوب، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة، وجامعة المجمعة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة جازان، والهيئة

كما كرّم معاليه ضباط الاتصال المحققين لأعلى نتائج استجابة وهم عبدالله بن كريم بخش من وزارة الحج والعمرة، وعبدالله بن أحمد الشريدة من جامعة القصيم، وخالد بن عبدالعزيز المشعان من المؤسسة العامة للحبوب.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحقق جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع وعددها (111) جهة حكومية، نتائج متقدمة في المراحل القادمة ما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

// انتهى //

21:54ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسكرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (14) جهة حكومية من الجهات المشاركة ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مشاريع مبادرة "بيئة عمل محفزة" الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف .ووفقاً لنتائج المشروع لعام 2019م, فقد حققت هذه الجهات مراكز متقدمة ونسب مرتفعة وفق المعايير المعتمدة لهذا المشروع وهي معيار الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019, ومعيار معدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام في الجهة عن العام السابق 2018, ومعيار رضا الموظفين عن بيئة العمل, واستجابة موظفي الجهة (المعني بالتكريم ضابط الاتصال).وقدم معالي الوزير الراجحي خطابات وشهادات شكر لهذه الجهات وهي وزارة الداخلية، ووزارة الحج، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للحبوب، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة طيبة، وجامعة المجمعة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة جازان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للبريد السعودي، ومعهد الإدارة.كما كرّم معاليه ضباط الاتصال المحققين لأعلى نتائج استجابة وهم عبدالله بن كريم بخش من وزارة الحج والعمرة، وعبدالله بن أحمد الشريدة من جامعة القصيم، وخالد بن عبدالعزيز المشعان من المؤسسة العامة للحبوب.وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحقق جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع وعددها (111) جهة حكومية، نتائج متقدمة في المراحل القادمة ما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.// انتهى //21:54ت م0211

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