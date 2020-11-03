السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة



أملج 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي اليوم، منسوبي ورؤساء مراكز المحافظة ومديري الإدارات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية، بحضور وكيل المحافظ مسعود بن مسلم الجهني، وذلك بصالة الاستقبال بمقر المحافظة.

واستهل المريخي اللقاء بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على منحه هذه الثقة الغالية, متمنياً أن يكون عند حسن ظن سموه وأنه سيبذل كل ما يستطيعه لكي يكون أهلاً لثقة سموه.

بعد ذلك نُوقش العديد من الموضوعات التي تصب في صالح تنمية وخدمة المحافظة.

// انتهى //

21:40ت م

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