السعودية اليوم / خفر السواحل الجزائري يوقف 60 مهاجراً غير شرعي



الجزائر 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 3 نوفمبر 2020 م واس

أوقف خفر السواحل الجزائري اليوم 60 مهاجراً غير شرعي على سواحل محافظة الطارف شمال شرقي البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ الضفة الشمالية من حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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21:38ت م

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