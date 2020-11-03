السعودية اليوم / انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" في مركز الهياثم بالخرج



السيح 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

افتتح رئيس مركز الهياثم خالد بن محمد بن حشر اليوم، حملة التشجير تحت شعار "لنجعلها خضراء" التي تنظمها رابطة الهياثم خضراء التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

بعد ذلك قام بن حشر, بغرس عدة شتلات في مبنى المركز، إيذانا بانطلاقة الحملة بمشاركة عدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية.

وتستهدف المرحلة الأولى من الحملة غرس ألفي شتلة، تشمل عدة مواقع في مدينه الهياثم منها مبانٍ حكومية ومساجد وشوارع رئيسة وفرعية داخل الأحياء السكنية.

يذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة من خلال زيادة الغطاء النباتي والحد من التلوث.

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21:36ت م

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