شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تمديد «هوية زائر» لليمنيين إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 2020/11/7م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونياً بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.
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