شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: جريمة فيينا تؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن الجريمة التي استهدفت الأبرياء في فيينا تؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له.

وتابع عبر "تويتر": "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له"