توقعات متفائلة من حملتي ترامب وبايدن بشأن الرئيس القادم

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

تصاعدت نغمات الانتصار داخل حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، قابلتها توقعات من حملة ترامب بأن الرئيس يقترب من حسم المنصب.

وزعمت حملة المراسلين الصحفيين أن نائب الرئيس السابق في مركز الصدارة بناءً على أكثر من 100 مليون صوت تم الإدلاء بها مبكرًا، إما في مراكز الاقتراع أو عبر البريد.

وتجرى الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

بايدن الفائز !

وحسبما أبرزت صحيفة فايننشيال تايمز، قالت جينيفر أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن: “نشعر أننا فزنا، جميع البيانات التي نبحث عنها تؤكد هذا الأمر حقًّا”.

وبدأت بعض الولايات، مثل فلوريدا، في إحصاء الأصوات مبكرًا، مما يزيد من احتمالية الانتهاء من فرز الأصوات هذا المساء، لكن ديلون حذرت من أن بايدن لديه مسارات متعددة لتأمين 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز برئاسة البيت الأبيض، بحجة أن نائب الرئيس السابق قد يخسر أصواتًا في ولايات مثل فلوريدا وبنسلفانيا وأوهايو وتكساس.



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