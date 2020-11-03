رئيسة النواب الأمريكي عن الرئيس القادم: انتظروا حتى يكتمل فرز الأصوات

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء: إنها واثقة من أن المرشح للرئاسة جو بايدن سيكون هو الرئيس الأمريكي القادم في 20 يناير المقبل.

وتجرى الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

بايدن سيفوز:

وحسبما ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، حثت بيلوسي أنصارها على الانتظار حتى يتم فرز كل صوت، قائلة: “كونوا واثقين، تحلوا بالهدوء، تحلوا بالصبر، إننا مستعدون، لكن لا تحتفلوا حتى تتاح الفرصة للجميع في جميع أنحاء البلاد للتصويت”.

إمكانية تدخل مجلس النواب:

وأضافت بيلوسي أن مجلس النواب المكون من 435 عضوًا “جاهز” و”مستعد” لاحتمال أن المجلس قد يحتاج إلى التدخل لتحديد نتيجة الانتخابات، بموجب دستور الولايات المتحدة، وإذا لم يكن هناك فائز واضح عن طريق المجمع الانتخابي، فسيتم تكليف مجلس النواب بانتخاب الرئيس.



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