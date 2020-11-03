الجوازات: تمديد هوية زائر الممنوحة لليمنيين المقيمين في السعودية إلكترونيًّا

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة, وذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1441/9/21هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 2020/11/7م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونياً بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.





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