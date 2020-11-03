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وزير الثقافة: واحة الدرعية للفنون ستكون حاضنة لكل مبدعي العالم
أول مركز متخصص في الفنون الرقمية وتضم 6 أستوديوهات فنية
متابعات الخليج 365 - الدرعية
أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستكون واحة الدرعية للفنون أول مركز متخصص في الفنون الرقمية، حاضنة لكل مبدعي العالم.
وتعتبر واحة الدرعية للفنون منصةً ثقافية تشجع على التعبير الفني الخلّاق واستثمار علوم المستقبل.
وتتضمن واحدة الدرعية 6 أستوديوهات فنية ومساحات عمل للفنانين ومرافق حديثة للناشئين، وأيضًا قاعات لورش العمل وفصول للتعليم والتدريب ومكتبة ومتجرًا للفنون.
ونشرت وزارة الثقافة إنفوجرافيك يبين تفاصيل إنشاء منصة فنية عالمية في الدرعية لدعم وتعزيز الفنون الرقمية، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2022، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع.
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